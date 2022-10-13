وكيل «صحة البحيرة» يشهد ختام التدريب على أساسيات الإنترنت والشبكات

شهد صباح اليوم، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ختام فعاليات التدريب على أساسيات الإنترنت والشبكات، لـ ١٥ متدربًا في مركز تدريب علوم الحاسب بالهلال القديم بمدينة دمنهور، والتي ينظمها مركز معلومات الوزارة، ضمن حزمة من مجموعة دورات سيتم تنفيذها في محافظة البحيرة، في الفترة المقبلة.

وكرَّم الدكتور هاني جميعة، المهندس محمد إسماعيل، مندوب الإدارة المركزية للمعلومات بالوزارة، والمحاضر بالدورة، على هامش ختام فعاليات التدريب، وذلك بحضور محمد عبدالكريم، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وأشرف الطويل.

وناقش وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الحضور، عن مدى رضاهم عن التدريب وكيفية الاستفادة من التدريب في كافة أعمالهم.

وأكد جميعة، أن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة نواحي الحياة، وخاصة الجوانب المتعلقة بصحة المواطن، والذي من شأنه تحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار، وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، في جميع المجالات التي تهم المجتمع المصري وخاصة القضايا المتعلقة بالصحة العامة، وتمنى الدكتور هاني جميعة، التوفيق لجميع المتدربين.