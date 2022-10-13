الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط اقتصادي وليس سياسي

أوبك
أوبك
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وصفت المملكة العربية السعودية الانتقادات التي قوبل بها القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة بأنها لا تستند إلى الحقائق، وأوضحت أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الخميس، إن قرار "أوبك+" جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

- بايدن: سيكون هناك  تداعيات على العلاقات مع السعودية بعد قرار "أوبك+" 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وأعلنت "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد مثل هذا القرار.

وأثارت خطوة "أوبك+" مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، وتحدث بيان الخارجية السعودية أيضا عن مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرا.

المملكة العربية السعودية مجموعة أوبك الولايات المتحدة الخارجية السعودية أوبك روسيا خفض إنتاج الخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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