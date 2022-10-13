الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة هاتف عامل فى شارع فيصل

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس المتهم بسرقة هاتف محمول أثناء استقلاله دراجة بخارية بشارع الملك فيصل في العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

البداية بتلقي قسم شرطة العمرانية بلاغًا بضبط لص بشارع الملك فيصل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه، 34 سنة، مقيم في بولاق الدكرور يقطن بالمنطقة بغرض العلاج، وقرر أنه أثناء سيره بشارع فيصل أمام التوحيد والنور دائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، ويسرق الهاتف المحمول منه ويفر هاربًا، لكنه استعان بالأهالي وجرى ضبطه.

 بالفحص تبين أن المتهم عاطل، يستقل دراجة نارية ماركة وينج حمراء اللون «بدون لوحات معدنية»، السابق اتهامه في القضية رقم 18984/ 2021 جنح قسم شرطة العمرانية شروع في سرقة

وعثر بحوزة المتهم على 5 أقراص لعقار الترامادول المخدر بمناظرته تبين إصابته «بجرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالأنف والذراع».

أقر المتهم  بارتكابه الواقعة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه أرضًا أثناء إمساك الأهالي به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة هاتف محمول دراجة بخارية قسم شرطة العمرانية ماركة وينج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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