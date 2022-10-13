الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير المالية: لا يجب تحميل المواطن المصرى أعباء الأزمة العالمية

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط
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قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن العالم يمر بأزمة كبيرة وأن الحكومة المصرى تبذل قصارى جهودها لتخفيف حدتها في الداخل.

 

وأضاف وزير المالية، في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية،  على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أنه لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية صعبة.

 

وشدد الدكتور معيط على أن الحكومة في مصر تدير هذه المرحلة الصعبة بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.

 

وتابع: "نحن مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة، والدولار يضع ضغوطاً على جميع العملات ومنها الجنيه المصري".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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