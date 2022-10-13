ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة 2022-2023

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة 2022-2023 هو أبرز الكلمات البحثية في محرك جوجل العالمي في هذة اللحظات بعد انتهاء مباريات الشامبيوزليج، حيث يبحث جماهير ومحبي الكرة في أنحاء العالم عن ترتيب المجموعات لمعرفة الفرق التي تأهلت للدور القادم من دوري الأبطال وفرص الفرق التي لم تتأهل، وهو ما نستعرضه لكم في هذا التقرير.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة 2022-2023

ترتيب المجموعة الأولى

نابولي الإيطالي – برصيد 9 نقاط. ليفربول الإنجليزي – 9 نقاط. أياكس الهولندي – 3 نقاط. رينجرز الاسكتلندي – بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

كلوب بروج البلجيكي –10 نقاط. بورتو البرتغالي – 6 نقاط. أتلتيكو مدريد الإسباني – 4 نقاط. باير ليفركوزن الألماني – 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ الألماني – 12نقطة. إنتر ميلان الإيطالي – 7 نقاط. برشلونة الإسباني – 4 نقاط. فيكتوريا بلزن التشيكي – بلا رصيد.

ترتيب المجموعة الرابعة

توتنهام الإنجليزي – 7 نقاط. مارسيليا الفرنسي – 6 نقاط. سبورتنج لشبونة البرتغالي – 6 نقاط. إينتراخت فرانكفورت الألماني – 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة

تشيلسي الإنجليزي – 7 نقاط. سالزبورج النمساوي – 6 نقاط. ميلان الإيطالي – 4 نقاط. دينامو زغرب الكرواتي – 4 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة

ريال مدريد الإسباني – 10 نقاط. لايبزيج الألماني – 6 نقاط. شاختار الأوكراني– 5 نقاط. سيلتيك الإسكتلندي – نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة

مانشستر سيتي الإنجليزي – 9 نقاط. بوروسيا دورتموند الألماني – 7 نقاط. إشبيلية الإسباني – نقطتين. كوبنهاجن الدنماركي– نقطتين.

ترتيب المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان الفرنسي– 8 نقاط. بنفيكا البرتغالي – 8 نقاط. يوفنتوس الإيطالي – 3 نقاط. ماكابي حيفا – 3 نقاط.



نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 12-10-2022