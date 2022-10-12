أوكرانيا تتلقى أنظمة دفاع جوى جديدة والحلفاء يؤكدون مواصلة الدعم

أعلن حلفاء أوكرانيا عن تسلمها أنظمة دفاع جوي جديدة مؤكدين التزامهم بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية فعالة في اجتماع بمقر حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، كما قالوا إن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لم تنجح إلا في تعزيز وحدتهم.

وافتتح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاجتماع الذي حضرته أكثر من 50 دولة بإدانة الهجمات الصاروخية الدامية التي شنتها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "أهداف لا تستخدم لأغراض عسكرية" في مناطق متعددة من أوكرانيا.

وقال أوستن الذي كان جالسًا بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "لقد شهد العالم بأسره مرة أخرى وحشية وقسوة الحرب التي اختار بوتين أن يشنها... بازدراء كامل لقواعد الحرب".

وأضاف "لكن الهجمات الروسية الأخيرة لم تؤد إلا إلى تقوية عزم الشعب الأوكراني وزادت من وحدة البلدان ذات النوايا الحسنة من كل منطقة على وجه الأرض".

أفاد الكرملين اليوم الأربعاء بأنه لم يتضح بعد إن كان الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في منتجع بالي في نوفمبر.

وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري يوشاكوف للصحفيين "من المقرر أن يُعقد عدد كبير من المنتديات الدولية في نوفمبر".

وأضاف "إن كنتم تتساءلون عن قمة مجموعة العشرين، فما زال أمامنا متسع من الوقت قبلها، وقبل المنتديات الأخرى أيضًا، سننتظر ونرى".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في معرض سؤاله عما إذا كان سيجتمع مع بوتين في قمة مجموعة العشرين، إنه لا يجد سببًا وجيهًا يدفعه إلى عقد جلسة مع زعيم الكرملين.

وقال بايدن لشبكة "سي.إن.إن" "سيتوقف ذلك على ما يريد التحدث عنه على وجه التحديد"، مضيفًا أنه إن أراد بوتين بحث مسألة لاعبة كرة السلة الأمريكية السجينة بريتني جرينر، فسيرحب بالتحدث معه.

كما قال بايدن "لا أجد أي سبب منطقي للاجتماع معه الآن".

وقال يوشاكوف، في معرض سؤاله عن تصريحات بايدن، "يمكنني أن أقول إننا، في روسيا، لا نتخلى أبدًا عن المفاوضات، أو أي اتصالات دولية مفيدة".

وأضاف "لا نبعد أبدًا أي يد ممدودة. ولكن إن شعرنا وأدركنا أن أي شريك لا يريد الاجتماع معنا لسبب أو لآخر، فلن نفرض أنفسنا عليه".