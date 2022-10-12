الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف الزيادة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أكتوبر 2022 وطرق السداد

مخالفات المرور
مخالفات المرور
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تصدرت مخالفات المرور محركات البحث وكانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن انتشرت العديد من الأقاويل عن مضاعفة قيمة المخالفات وضرورة سدادها، وهناك هناك العديد من الشائعات التي نفتها وزارة الداخلية والخاصة بزيادة مخالفات المرور في مصر، لذلك بدأ العديد في البحث عن خطوات معرفة مخالفات المرور من الإنترنت.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “الدستور أبرز المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية وما إذا زادت أم لا.

بسهولة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

حقيقة زيادة أسعار مخالفات المرور بداية من أكتوبر وخطوات تقديم التظلم الإلكتروني

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خطوات معرفة مخالفات المرور اونلاين:

  1. في البداية يجب عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة من هُــــــــــــــــــــــــــنا.

2- وفي الخطوة الثانية عليك اختيار خدمات نيابات المرور أو الضغط على الرابط التالي هنا

3- وفي الخطوة التالية يجب عليك اختيار الاستعلامات عن مخالفات رخص المركبات، وذلك بعد الضغط على خانة الاستعلامات في البداية.

4- الآن يجب عليك إدخال رقم الرخصة حروف وأرقام في الخانة المخصصة لها، والضغط على إجمالي المخالفات.

5- بعد ذلك ستظهر لك قيمة المخالفات أو رسالة بعدم وجود مخالفات.

6- والآن يمكن طلب الحصول على شهادة وفاء بالغرامات بإدخال الرقم القومي والهاتف المحمول.

7- يمكنك التصالح في والغرامات وسدادها من خلال الدفع الإلكتروني أو التحصيل من شركات التحصيل الإلكتروني، وتصلك شهادة بسداد المخالفات.

خدمات موقع النيابة العامة

الجدير بالذكر أن موقع النيابة العامة يقدم العديد من خدمات نيابات المرور، منها الأتي:

  • الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها، ورخص القيادة.
  • الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.
  • بالإضافة إلى ذلك خدمة الدفع عند الاستلام، خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية.
  • خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات.
  • كذلك خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.
  • خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

ما هي مواقع الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ؟

وهناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها دفع مخالفات المرور اونلاين، وذلك بعد الاستعلام عن مخالفات المرور من رقم اللوحة .

وتتضمن مواقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في مصر، والتي تتيح لك دفع المخالفات اون لاين، الآتي:

موقع بوابة مرور مصر الرسمي

أول موقع المرور الحكومية التي يمكنك الاستعانة بها من أجل دفع المخالفات اون لاين، هو موقع بوابة مرور مصر الرسمي .

ويمكنك الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

أو يمكن الدخول عليه بشكل غير مباشر من خلال الدخول أولا على موقع وزارة الداخلية من هنا

موقع النيابة العامة للمرور:

كما يتيح  موقع النيابة العامة للمرور  خدمة دفع المخالفات المرورية اون لاين، فضلًا عن تقديم  خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة 2021 – 2022

كذلك تتضمن الخدمات التي يقدمها الموقع خاصة بالمرور: خدمة الدفع عند الاستلام / خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية/ خدمة التظلم من قيم المخالفات/ خدمة متابعة حالة الطلبات / خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

موقع وزارة الداخلية

ويتيح موقع وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الخدمات الهامة المتعلقة بالمرور ورخص المركبات.

ويمكن الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالمرور والرخص من خلال الدخول على موقع الداخلية عبر الرابط التالي .. اضغط هنا

المرور مخالفات المرور خدمات موقع النيابة العامة وزارة الداخلية موقع بوابة مرور موقع النيابة العامة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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