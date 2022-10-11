الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المسلمانى: التصعيد العسكرى فى أوكرانيا يقود العالم نحو الكارثة النووية

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
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قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن روسيا لن تتمكن من الحفاظ على مكاسبها من الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا التصعيد لاستعادة المناطق مرة أخرى.

قرار الهدنة 

وأكد "المسلماني" خلال لقائه ببرنامج " مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن مشروع الهدنة بمثابة الحل المناسب إلا أن الولايات المتحدة الامريكية وأوكرانيا لن توافقا عليه.

التصعيد العسكري

وأضاف "المسلماني" أن التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية قد يقودنا نحو كارثة استخدام الأسلحة النووية، خاصة أن التصريحات الروسية لا أحد يأخذها بعين الاعتبار، حيث اعلنت روسيا من قبل عن أنها تستهدف مناطق بعينها في أوكرانيا ولكن لم يتحقق ذلك على أرض الواقع.

احمد المسلماني الحرب الروسية الأوكرانية مساء دى ام سى رامي رضوان الاستخدام النووي

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