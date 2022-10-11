التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بدمياط

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات في مدينة كفرالبطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

لقى شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار بمدينة كفرالبطيخ التابعة لمحافظة دمياط، بعد أن تلقت قوات الأمن بلاغًا يفيد بتعرض شخص في العقد الثالث من العمر لحادث أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة كفرالبطيخ.

على الفور تحركت قوة أمنية لموقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف والتي قامت بنقل الجثمان لمستشفي دمياط التخصصي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، بينما حررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات..