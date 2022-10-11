7 ديسمبر.. نظر استئناف الفنان مصطفى هريدي على حكم حبسه

أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قرارًا، الثلاثاء، بتحديد جلسة 7 ديسمبر لنظر استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حبسه سنة في حادث مروري بالشيخ زايد، وكفالة 2000 جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه.

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.

واستمعت المحكمة بجلستها السابقة إلى مرافعة شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدى، والذى دفع بخلو الأوراق من أى دليل فنى آخر بخلاف أقوال المجنى عليهم، تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها على هذا الطريق.

كما دفع المحامى شعبان سعيد بأن الأوراق خلت من وجود مخالفة رصدها الرادر الموجود على المحور، وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالفة.

وأضاف الدفاع أن المتهم حالته كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر، وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.

وقدم الدفاع حافظة مستندات اشتملت على صور رسمية من تقارير فنية تثبت أن المتهم لازال يعالج حتى اليوم من اصاباته البالغة وكذلك صور فوتوغرافية للمتهم تثبت أن كان هناك إصابات

أضاف الدفاع بأن الجميع استقر على أن الحادث مفاجئ بسبب توقف سيارة المجنى عليهم ، لا يوجد دليل على أن السيارة تسير بسرعة مبالغ فيها