قادة مجموعة السبع: الضربات الصاروخية الأخيرة فى أوكرانيا تشكل جريمة حرب

تعهّد قادة مجموعة السبع "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف أوكرانيا منذ يومين.

وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "ندين هذه الهجمات بأشد العبارات ونذّكر بأن الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب"، وفق فرانس برس.

وقبل الاجتماع الطارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، قال الكرملين، إنه يتوقع المزيد من "المواجهة" مع الغرب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "المزاج قبل القمة مفهوم جيداً ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر"، مضيفاً أن روسيا "ستحقق أهدافها المحددة" في أوكرانيا.

وانتقد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.

وعلّق عليها قائلًا: "بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات المتحدة في هذا النزاع"، معتبرًا أن إرسال مثل هذه الأنظمة "ستطيل النزاع وستجعله أكثر إيلامًا للجانب الأوكراني".

وأضاف: "لكن ذلك لن يغيّر أهدافنا ولا حتى النتيجة النهائية".

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

وأطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخًا على مدن في أنحاء أوكرانيا أمس الإثنين، بحسب كييف، في رد واضح على الانفجار الذي دمر جسرا رئيسيا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دمتيرو كوليبا بأن الضربات كشفت "اليأس" الذي تعاني منه موسكو بعدما تعرضت لسلسلة انتكاسات عسكرية، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد "شديد" على أي هجمات أخرى.

وخلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد لمناقشة إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها جزئيا، وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيليتسيا روسيا بأنها "دولة إرهابية"، مشيرا إلى أن ضربات الإثنين طالت عائلته.

وقال: "للأسف يصعب عليكم الدعوة إلى سلام مستقر وعاقل طالما أن دكتاتورية غير مستقرة ومجنونة قائمة على مقربة منكم"، بينما أفاد الدول الأعضاء بأن 14 مدنيا على الأقل قتلوا وجرح 97 في الضربات.