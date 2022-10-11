الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قادة مجموعة السبع: الضربات الصاروخية الأخيرة فى أوكرانيا تشكل جريمة حرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

تعهّد قادة مجموعة السبع "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف أوكرانيا منذ يومين.

 

وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "ندين هذه الهجمات بأشد العبارات ونذّكر بأن الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب"، وفق فرانس برس.

 

وقبل الاجتماع الطارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، قال الكرملين، إنه يتوقع المزيد من "المواجهة" مع الغرب.

 

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "المزاج قبل القمة مفهوم جيداً ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر"، مضيفاً أن روسيا "ستحقق أهدافها المحددة" في أوكرانيا.

 

وانتقد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.

 

وعلّق عليها قائلًا: "بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات المتحدة في هذا النزاع"، معتبرًا أن إرسال مثل هذه الأنظمة "ستطيل النزاع وستجعله أكثر إيلامًا للجانب الأوكراني". 

 

وأضاف: "لكن ذلك لن يغيّر أهدافنا ولا حتى النتيجة النهائية".

 

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

 

وأطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخًا على مدن في أنحاء أوكرانيا أمس الإثنين، بحسب كييف، في رد واضح على الانفجار الذي دمر جسرا رئيسيا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

 

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دمتيرو كوليبا بأن الضربات كشفت "اليأس" الذي تعاني منه موسكو بعدما تعرضت لسلسلة انتكاسات عسكرية، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد "شديد" على أي هجمات أخرى.

 

وخلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد لمناقشة إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها جزئيا، وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيليتسيا روسيا بأنها "دولة إرهابية"، مشيرا إلى أن ضربات الإثنين طالت عائلته.

 

وقال: "للأسف يصعب عليكم الدعوة إلى سلام مستقر وعاقل طالما أن دكتاتورية غير مستقرة ومجنونة قائمة على مقربة منكم"، بينما أفاد الدول الأعضاء بأن 14 مدنيا على الأقل قتلوا وجرح 97 في الضربات.

قادة مجموعة السبع ​فلاديمير بوتين ​روسيا الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

«الخارجية» تحذر المصريين من السفر إلى أوكرانيا

خطوات ورسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

البرلمان العراقي يحدّد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

مصطفى كامل نقيباً لـ«الموسيقيين»

مصادرة 41 ألف كتاب دراسى مطبوع بدون تفويض فى مكتبة بالجيزة

نائب رئيس النواب اللبناني: مسودة ترسيم الحدود الجنوبية أخذت ملاحظاتنا في الاعتبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

محمود خليل

ضحية الانتماء العائلى

منى رجب

تراثنا.. ضرورة لترسيخ الهوية المصرية

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول لبناني: بايدن هنأ عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان