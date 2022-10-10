مصرع طالبة جامعية صدمها قطار بالشرقية

لقيت طالبة جامعية مصرعها أسفل عجلات قطار بمنطقة شيبة النكارية بمدينة الزقازيق أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بمصرع الطالبة "دعاء .ح.م" مقيمة الصوفية مركز أولاد صقر أسفل صدمها قطار أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة الطالبة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة شيبة النارية اتجاه جامعة الأزهر صدمها القطار.

وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.