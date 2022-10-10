الإثنين 10 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

وقع حادث تصادم  بين سيارة أجرة وتروسيكل، على الطريق الدائري في الفيوم بمدخل السلخانة، أدي الي اصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل بالطريق الدائري بالفيوم بمدخل السلخانة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة أجرة تروسيكل الطريق الدائري الفيوم نقل المصابين اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

البكاء على الماضى «الجميل»

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر 2022 آخر تحديث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة.. تفاصيل

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد تخرج دفعة جديدة لطلاب كلية الشرطة

تردد قناة الوطنية التونسية 2022 وخطوات تنزيلها على الرسيفر

أرقام تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي للمتابعة اليوم

رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج الطروحات العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شبكة الطوارئ.. والسلامة

محمد العسيري

أجمل ما فى الدنيا.. أكتوبر اللى انتقم ليونيه

رشا عبدالمنعم

لماذا نصنع مهرجانًا؟

عبدالوهاب داود

أسئلة نوبل و«قلة الأدب» العربى

حسين دعسة

نوبل للسلام.. لعبة الرقص مع الذئاب!

د.أحمد الخميسى

«اللا أمكنة».. مارك أوجيه

ماجد حبته

فراغ فى براغ!

د. منى حلمى

إعلان زواج.. خطيئتى.. فنجان من الغيب المحوج (قصص قصيرة)

صور

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

قرعه الدوري المصري 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قناصة مُتخفون.. كيف اعتقلت إسرائيل ناشط الجهاد الإسلامي"أبو زينة"؟

تهديد نصرالله وتشغيل "كاريش".. هل التصعيد قريب بين إسرائيل وحزب الله؟

وفاة جندى إسرائيلى متأثرًا بجروحه بعد هجوم القدس