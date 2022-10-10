إصابة 4 في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بالفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل، على الطريق الدائري في الفيوم بمدخل السلخانة، أدي الي اصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل بالطريق الدائري بالفيوم بمدخل السلخانة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.