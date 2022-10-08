الولايات المتحدة تعتزم زيادة دعمها لهايتي وسط تفشي الكوليرا

قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم زيادة دعمها لهايتي بعد أن ناشدت الدولة الكاريبية، من أجل زيادة المساعدة الدولية لها للسيطرة على عنف العصابات وإعادة فتح الطرق مما يتيح عبور شحنات الوقود والمساعدات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم السبت: "سننظر في طلب حكومة هايتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد كيفية زيادة الدعم والمساعدة في معالجة نقص الوقود والضغوط الأمنية في هايتي"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وتسببت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هايتي في حالة من الشلل بمفاصل الدولة، وسط تزايد الغضب من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فضلا عن سيطرة العصابات المسلحة في الوقت الراهن على أجزاء كبيرة من العاصمة، لاسيما أن البلاد تكافح أيضا للسيطرة على تفشي وباءالكوليرا الذي ينتشر بين جموع المواطنين.

وفي وقت سابق، طلبت هايتي مساعدة دولية للتصدي للعصابات الإجرامية التي خلقت أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون.

وقال إدمون على هامش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في ليما "أستطيع أن أؤكد أننا طلبنا المساعدة من شركائنا الدوليين"، مضيفا: "هذه قضية أمنية لا تستطيع شرطتنا الوطنية التعامل معها بمفردها".

وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسميا الخميس وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".

وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قرارا الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضا بالتماس والحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها.

ومن جهته قال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو الخميس عبر "تويتر" إنه ينبغي على هايتي أن تطلب "مساعدة عاجلة" من المجتمع الدولي "لحل الأزمة الأمنية"، مؤكدا أنه كرر ذلك خلال اجتماعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وكندا ميلاني جولي وهايتي جان فيكتور جينوس.