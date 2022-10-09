الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 2022/10/9

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفراخ، حيث شهدت الأيام الماضية ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن على غرار الأزمة الأخيرة التي أثرت على ارتفاع سعر البيض أيضًا.

ويقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، حيث يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

33 جنيهًا

34 جنيهًا

لحم الفراخ الساسو

كيلو

42 جنيهًا

44 جنيهًا

لحم الفراخ البلدي

كيلو

53 جنيهًا

55 جنيهًا

لحم أمهات الأبيض

كيلو

23 جنيهًا

25 جنيهًا

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض الأحد 9 أكتوبر سبتمبر 2022 

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

سعر البيض الأبيض

كرتونة

70 جنيهًا

71 جنيهًا

سعر البيض الأحمر

كرتونة

75 جنيهًا

76 جنيهًا

سعر البيض البلدي

كرتونة

70 جنيهًا

72 جنيهًا

أسعار السمان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يومًا

5.50 جنيه

6 جنيهات

أسعار البط اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

أسعار الفراخ سعر البيض بورصة الدواجن الرئيسية سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر البيض البلدي اسعار السمان اليوم اسعار البط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوات الصاعقة التعليمية

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