أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما

قال المجلس الأوروبي، الجمعة، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة، بعدما أسفرت أسوأ جولة قتال بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين منذ عام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص الشهر الماضي.

كما أعلن أن الاجتماع القادم للجنة ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل قبل نهاية أكتوبر.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في براج أمس الخميس على هامش الاجتماع الأول (للمجموعة السياسية الأوروبية).

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 الذي

تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي وسيادة الأخرى".

وستبدأ مهمة الاتحاد الأوروبي المدنية في أكتوبر ولمدة شهرين كحد أقصى.

وقال المجلس إن "هدف هذه المهمة هو بناء الثقة والمساهمة من خلال تقاريرها في لجان الحدود".

ويرتبط الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بأعمال قتالية مستمرة منذ عقود للسيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ولكنها كانت تخضع حتى عام 2020 إلى حد كبير لسيطرة أغلبية من السكان الأرمن.