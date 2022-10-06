الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحق الوظائف المتاحة.. رابط التسجيل فى بوابة الوظائف الحكومية

الوظائف الحكومية
الوظائف الحكومية
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يهتم الشباب وحديثو التخرج تحديدًا بالبحث عن بوابة الوظائف الحكومية لرغبتهم في العمل بدواوين الوزارات الحكومية أو المشروعات والهيئات التابعة للحكومة لكونهم غير مهتمين بالعمل في القطاع الخالص.

بوابة الوظائف الحكومية

في هذا الإطار تتيح بوابة الوظائف الحكومية للمواطنين إمكانية الدخول والاستعلام عن الوظائف التي تتيحها الوزارات والقطاعات العامة، سواء الإعلان عن طلب وظائف أو انتقالات بين القطاعات العامة، ويبحث المواطنون عن خطوات التسجيل في البوابة حتى يتمكنون من الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة والتقديم أونلاين.

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢

رابط بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022

رابط بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وفي هذا الصدد، ينشر موقع جريدة "الدستور"، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على الوظائف المتاحة، وحتى التقديم أونلاين، والتي جاءت كالتالي:

رابط التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية 

ويمكن للراغبين في الاطلاع عن الوظائف التي تتيحها الحكومة في القطاعات والمؤسسات المختلفة الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابــــط.

خطوات التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

وللاطلاع على الوظائف الحكومية التي تتيحها البوابة، فيجب أن يتم اتباع بعض الخطوات الآتية:

  1. الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
  2. اختيار "الوظائف" أعلي صفحة التبويب.
  3. سوف ينتقل المتقدم إلى صفحة تبويب جديد لتظهر بعدها الوظائف المتاحة.
  4. يتم اختيار الوظيفة الذي يرغب المتقدم الالتحاق بها.
  5. يتم اختيار تقديم الطلب للوظيفة، فبهذا سوف يتم طلب تسجيل الدخول.
  6. يجب استيفاء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والرقم القومي والمؤهل/ سوف يظهر رقم للطلب.
  7. وفي الموعد المحدد سوف يتم إرسال موعد المقابلة للحصول على الوظيفة.
  8. ويمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة، واختيار استعلام، ثم إدخال الرقم القومي للمتقدم ورقم الطلب.

الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

ووفق المعلن عبر البوابة خلال هذه الأيام  فقد جاءت الوظائف المتاحة للتقديم كالآتي:

- وظائف بالمستويات الوظيفية – العالي/ مدير عام بوزارة المالية.

- مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مدير عام مستشفى (أ) جرجا العام.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مطلوب وظائف قيادية.

- مديرية الزراعة بأسيوط مطلوب مدير عام الشئون الزراعية.

- مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مطلوب مدير عام إدارة بنها التعليمية.

- محافظة القليوبية مطلوب مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة.

- جامعة أسيوط مطلوب مدرس مساعد بوحدة الحالات الحرجة- كلية الطب- قسم الامراض الباطنة "وحدة الحالات الحرجة".

- جامعة المنصورة مطلوب مدير عام المدن الجامعية.

- جهاز شئون البيئة مطلوب مراقب بيئي جهاز شئون البيئة "محميات جنوب سيناء- محميات البحر الأحمر".

- باحث بيئي جهاز شئون البيئة "محميات جنوب سيناء- محميات البحر الأحمر" جامعة السويس مطلوب أعضاء هيئة التدريس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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