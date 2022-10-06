التليفزيون السورى: عملية إنزال جوى أمريكية فى ريف القامشلى الجنوبى تسفر عن سقوط قتيل

أعلن التليفزيون السوري الرسمي، الخميس، عن أن مروحيات عسكرية أمريكية نفذت عملية إنزال في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل شخص.

وأشار التليفزيون إلى أن العملية التي نفذها "الاحتلال الأمريكي" ليل الأربعاء الخميس وقعت بالقرب من محافظة الحسكة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط، في حديث مع وكالة فرانس برس، إلى أنه لا معلومات فورية لديها حول الموضوع.

وفي وقت سابق، لقي 86 شخصا حتفهم في كارثة غرق مركب كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، السبت، في حصيلة جديدة.

وترتفع حصيلة الضحايا تباعا منذ الإعلان عن غرق الزورق عصر الخميس. كما تُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان الغارق في أزماته.

وعثرت السلطات السورية الخميس على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ عشرين شخصا فقط، من ركاب المركب الذي أبحر قبل أيام من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصا من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين، دون أن تتضح بعد ملابسات غرقه.

وقال مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عدد ضحايا الزورق ارتفع إلى 86 شخصا.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، الجمعة، بلغت 77 قتيلا. ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

ونقل 20 ناجيا فقط إلى مستشفى في طرطوس. وعُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

وشيعت عائلات في لبنان الجمعة ضحاياها، وتسلمت أخرى لبنانية وفلسطينية مساء جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي ليتم دفنها السبت.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن أن عشرة أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة وفق تقارير أولية. واعتبرت في بيان أنه "كما هو الحال في العديد من المناطق في المنطقة، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف".