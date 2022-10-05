تأجيل محاكمة 18 متهمًا في «أحداث شغب السلام» لـ23 أكتوبر

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام"، على خلفية اتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 23 أكتوبر للمرافعة.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، صوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.