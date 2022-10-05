منح جائزة نوبل للكيمياء لثلاثة باحثين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، لثلاثة باحثين من أمريكا والدنمارك، عن أبحاثهم في مجال تطوير"آلية مبتكرة لبناء الجزيئات- الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".

ويتشارك الجائزة العالمة الأمريكية كارولين بيرتوزي من جامعة ستافورد، ومواطنها كارل باري شاربليس من معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا، والعالم الدنماركي مورتين ميلدال من جامعة كوبنهاجن.

وقالت الأكاديمية إن الجائزة تأتي تكريمًا لأعمال الثلاثة في مجال يتيح " التحام كتل الجزيئات المبنية سريعا وبكفاءة".

وكان شاربليس، الذي يبلغ من العمر 81 عاما، توصل لهذه النظرية، وجائزة اليوم هي ثاني جائزة نوبل للكيمياء يحصل عليها.

وبعد ذلك، توصل شاربليس وميلدال، 68 عاما، بصورة مستقلة للتفاعل الكيميائي اللازم لهذه العملية.

ثم قامت بيرتوزي، 56 عاما، باستكمال العمل والتوصل لتفاعلات يمكن أن تفيد الكائنات الحية.

وتتم الاستفادة من انجازهم الآن في استكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية وإيجاد سبل أفضل لاستهداف السرطان، على سبيل المثال.

وكان شاربليس فاز بأول جائزة نوبل للكيمياء في عام2001 يشار إلى أن شاربليس وفريدريك سانجر، هما فقط الاثنان اللذان فازا بجائزة نوبل في الكيمياء مرتين، كما أنهما ضمن سبعة من الأفراد والمنظمات فازوا بنوبل مرتين.

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إن جائزة نوبل للكيمياء 2022 "تهدف إلى تسهيل العمليات الصعبة".

وفي الكيمياء النقرية، تلتقي وحدات البناء الجزئية مع بعضها بعضا بسرعة وكفاءة وقد حملتها بيرتوزي إلى بعد جديد، وبدأت في استخدامها في الكائنات الحية.

وأوضحت الأكاديمية أن تفاعلات بيرتوزي البيولوجية المتعامدة تتم دون "حدوث خلل في الكيمياء الطبيعية للخلية".

وعلى الرغم من أن هذه العملية تشكل جزئيات تختلف عن تلك الموجودة في الطبيعة، غالبا ما تقوم هذه الجزئيات بالمهمة المطلوبة.

وقال رئيس لجنة نوبل للكيمياء يوهان أكفيست: "تتعامل جائزة هذا العام في الكيمياء مع عدم تعقيد الأمور، وبدلا من ذلك، تعمل على ما هو سهل وبسيط الجزيئات الفعالة يمكن بناؤها حتى من خلال اتخاذ مسار مباشر".

وبيرتوزي هي أول امرأة ضمن الفائزين بجوائز نوبل هذا العام، حيث ذهبت جائزتا نوبل في الطب والفيزياء أمس الثلاثاء وأمس الأول الاثنين إلى علماء من الرجال.