الحبس 6 أشهر مع الشغل لـ4 متهمين باستعمال القوة مع طبيب بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "أ. خ" عامل، و"أ. ث" وشقيقه "ف. ث"، و"ع. ع" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة والعنف مع موظفين عموميين ومحاولة التعدي عليهم بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشأة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة والعنف مع موظفين عموميين داخل مستشفى المنشأة والتعدي عليهم.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع طبيب وممرضة أثناء الكشف على طفلة ابنة أحد المتهمين، وتمكن أمن المستشفى من السيطرة عليهم، وتحرير بلاغ ضدهم وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.