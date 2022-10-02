ضبط 30 طن بلاستيك خام غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 30 طن بلاستيك خام مستلزمات إنتاج، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لإدخالها في عملية التصنيع طرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.