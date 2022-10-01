السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالعبور

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل لإحرازه مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بدائرة قسم شرطة العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاتة ومحمد سعد الدين، بأمانة سر ماهر الشوبري.

وكان المستشار أحمد عاصم المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" لمحاكمة المتهم "عمر.م.ا"، 20 سنة، عامل، على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 2678 لسنة 2022 جنايات مركز العبور، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

وبدأت الواقعة يوم 2022/3/15، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية، حين أبصر نقيب ومعاون مباحث قسم العبور، المتهم متلبسا بجريمته وبتفتيشه عثر بحوزته على 37 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ المالي حصيلته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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