الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأكثر بحثًا.. هيفاء وهبى تتصدر «تريند جوجل» بسبب رولا يموت

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بسبب نشر صور جريئة لأختها غير الشقيقة رولا يموت. 

 وكانت قد اعتادت رولا نشر تلك الصور الجريئة بين الحين والآخر، فهي دائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت الحدود الحمراء، وكذلك حدود الجرأة بأشواط، وتستمر لتواصل نشر صور فاضحة تعرض من خلالها جسدها عاريًا أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ولكن هذه المرة خرجت أخت هيفاء وهبي رولا يموت لنشر على حسابها بإنستجرام صورة وصفها بعض المتابعون بأنها الأجرأ بل الأوقح من بين صورها الفاضحة، إذ ظهرت فيها شبه عارية ولا تختلف شيئًا كبيرًا عن أفلام البورنو حسب رأي المتابعين، مما تسبب في ضجة كبيرة على وسائل التواصل نظرًا لجرأة الصور وموجة من الانتقادات من قبل المتابعين طالت في النهاية الفنانة هيفاء.

ولا تخجل يموت من نفسها، كما أنها لا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لها يومياً، وتواصل عرض جسدها.

خلافات وصلت إلى المحاكم

وكانت قد نشبت بين الأختين غير الشقيقتين هيفاء ورولا خلافات استمرت لسنوات طويلة وصلت حينها إلى ساحات المحاكم إلى أن انتهت بالصلح، وتبادل الصور الممزوجة برسائل وعبارات الود والمحبة بين الأختين مُعلنة عن إنهاء الخلافات بينهما ورجوع العلاقة الفطرية للأخوات فيما بينهما.

و رولا يموت هي أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمها، التي تُدعى "سيدة"، وهي مصرية الجنسية، لكن بينها و"هيفاء" خلافات متصاعدة، وصلت إلى مرحلة السباب، والتقاضي أمام المحاكم كما وصفتها هيفاء في تعليق ذات مرة بأنها مريضة نفسيًا.

 

يشار إلى أنه يعرض حاليًا للفنانة هيفاء وهبي فيلم "أشباح أوروبا" الذي استطاع أن يحصد ما يقارب من مليون و140 ألف جنيه مصري ما يقدر بـ "58 ألف دولار أمريكي"، بعد أسبوع فقط من عرضه.

ويشارك في بطولة "أشباح أوروبا" كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، والعمل من إخراج محمد حماقي.

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