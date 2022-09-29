انتداب المعمل الجنائى لفحص موقع حريق محل تجارى فى الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص موقع حريق محل تجاري بشارع الشهيد أحمد حمدي بجوار الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يؤكد نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع الشهيد أحمد حمدي من شارع مجمع المدارس، بجوار الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.