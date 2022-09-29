الخميس 29 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لفحص موقع حريق محل تجارى فى الهرم

ارشيفية
ارشيفية
ads

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص موقع حريق محل تجاري بشارع الشهيد أحمد حمدي بجوار الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يؤكد نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع الشهيد أحمد حمدي من شارع مجمع المدارس، بجوار الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعمل الجنائي حريق محل تجارى عمليات النجدة الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

المشاركون فى مهرجان الإسماعيلية: نقاوم التطرف بالفن

على الدين هلال: هدف الدولة والمعارضة الوصول إلى مساحة مشتركة (حوار)

أهالى المنوفية يشيعون جثمان «صيدلى حلوان» (صور)

استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة العدوان الصيني.. تقرير يكشف تفاصيل المخطط

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟