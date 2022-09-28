الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض معدل البطالة فى روسيا إلى مستوى قياسى.. وارتفاع التضخم

بوتين
بوتين
ads

انخفض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 3.8 ‭‭‬‬بالمئة في أغسطس، لكن متوسط الأجور الأساسية للروس انخفض على أساس شهري وعاد التضخم الأسبوعي، ما يرسم صورة مختلطة بشكل عام للوضع الاقتصادي للبلاد.


وارتفعت أسعار المستهلكين 0.08 في المئة في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر بعد انكماش استمر 11 أسبوعًا متتاليًا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل مايو.
 

ويأتي هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5 بالمئة، لكنه ألمح إلى أن دورة التيسير النقدي قد تنتهي قريبًا.
 

وينزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على الصادرات إلى الركود متأثرًا بالعقوبات الغربية الشاملة بسبب ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. لكن حدة الانكماش لم تكن حتى الآن بالحجم الذي تم توقعه في البداية.
 

وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء (روستات) تراجع الإنتاج الصناعي 0.1 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، لكن إنتاج السيارات انكمش 69 بالمئة بشكل سنوي، وهو واحد من أكثر الصناعات تضررًا من العقوبات.
 

وانخفضت البطالة إلى 3.8 بالمئة من القوة العاملة في روسيا في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت هيئة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقًا لقاعدة بيانات أيكون.
 

وقد تلقي بيانات الشهر المقبل بعض الضوء على تأثير الأمر بالتعبئة الجزئية الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين على القوة العاملة. 

وتم تجنيد عشرات الآلاف من الرجال في الجيش أو فروا إلى الخارج في الأسبوع الماضي.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية.

البنتاغون الدفاع الأمريكية التضخم معدل البطالة روسيا معدل البطالة في روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟