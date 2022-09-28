رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 بالصيغة الرسمية وموعد الاحتفال به

ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الإسلامية المميزة التي ينتظرها المسلمون سنويًا ويؤدون فيها مراسم العمرة خصيصًا ليكونوا إلى جوار النبي الشريف في عيد مولده، وهناك من يحب أن يتبادل رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 بصيغ مختلفة، سواء بين الزملاء في العمل والدراسة أو الأقارب والأصدقاء.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022

ونقدم لكم في السطور التالية، أهم رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف، ويعتبر من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير ملايين الناس لتبادل التهاني والرسائل بينهم وبين أصحابهم وأقاربهم بمناسبة حلول مولد نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يتبق على هذه الذكرى سوى أيام معدودة.

موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ويتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول هجريًا والذي يتزامن هذا العام مع الثامن من أكتوبر 2022.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022

وفي كل عام يحتفل ملايين المسلمين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف مع بداية شهر ربيع الأول، وذلك عن طريق مدح الرسول وذكر صفاته والأدعية وأهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف حيث يتبادل المسلمون التهنئة لإحياء هذه الذكرى العطرة بأطيب الذكر والأشعار.

وهناك الكثير من رسائل التهنئة بمناسبة مولد النبوي الشريف يمكنكم إرسالها لأحبائكم لتهنئتهم بعيد مولد النبي الكريم، ونقدم إليكم عبارات المولد النبوي الشريف 2022 وهي كما يلي:

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2022 بصيغ رسمية

ومن أهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف ما يلي:

– في مولد الهادي محمد “عليه السلام” يُصبح للأشياء بهجة كبيرة، فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا بهديه إلى الإسلام العظيم.

– في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه، فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات.

– أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

– كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.

– يا طيور الفرح غرّدي بهجة بمولد الهادي الأمين، ويا عيون القلب تهيأ للسرور، فها هو مولد الهادي جاء لينثر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد.

– كما في كل عيد مولد يمر، لا يمكن أن تمضي هذه المناسبة الجميلة العظيمة دون طقوسٍ لها قدسيتها ومهابتها، لأنه عيد مولد سيد الكونين، كل عام وأنتم بألف خير.

رسائل في مدح الرسول في عيد مولده الشريف

– يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

– وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

– أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.

– الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.