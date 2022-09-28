واشنطن تعلن تخصيص 1,1 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن هذه المساعدة الجديدة الهادفة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، بشكل خاص، تتضمن 18 نظامًا مدفعيًا دقيقًا من طراز "هيمارس" و150 عربة همفي مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق من هذا اليوم عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أن الأموال التي ستقدم في إطار مبادرة مساعدة الأمن الأوكراني، ستسمح لكييف بشراء السلاح والمعدات العسكرية لدى الشركات الدفاعية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بلغ 16 مليار دولار ابتداء من يناير عام 2021، فيما تم إرسال معظم هذا المبلغ بعد 24 فبراير الماضي.

وأمس أفادت وكالة "رويترز" بأن حزمة المساعدات الجديدة ستضم أنظمة "HIMARS" الصاروخية ووسائل مكافحة المسيرات وأنظمة الرادار وقطع الغيار.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن واشنطن تعمل على إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقال مسئولون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، الثلاثاء، إن الإعلان عن الحزمة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة، وتوقعوا أن يتم تمويل حزمة المساعدات في إطار برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI)، الذي صادق عليه الكونجرس ليتيح للإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الصناع، وليس من الترسانات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا عن أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية قيمتها 15 مليار دولار.