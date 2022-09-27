بعد الاستفتاءات الروسية.. «زيلينسكى» يحسم مستقبل التفاوض مع موسكو

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته المسجلة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة، "إنّ اعتراف روسيا بالاستفتاءات الزائفة على أنّها طبيعية، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كلّ هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي"، وفق فرانس برس.

نتائج الاستفتاءات

وأعلنت مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، عن أن 87.05٪ من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وقبل ذلك، أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية للاستفتاءات ضمت أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر فوز الـ"نعم" وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، وفق ما أفادت وكالات روسية، الثلاثاء.

وأفادت الوكالات الروسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

ولاحقًا، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، أنه قد يبحث دمج هذه المناطق إلى روسيا في الرابع من أكتوبر المقبل.

وخاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالًا عنيفًا في مناطق مختلفة من أوكرانيا، مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها مع نهايتها، اليوم الثلاثاء.

وواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي في مواجهة الجيش الروسي.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخاطب الكرملين يوم الجمعة المقبل، مؤكدًة أن هناك توقعات بأن يعلن أمام الكرملين عن انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا.