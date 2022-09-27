الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد الاستفتاءات الروسية.. «زيلينسكى» يحسم مستقبل التفاوض مع موسكو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
ads

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته المسجلة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة، "إنّ اعتراف روسيا بالاستفتاءات الزائفة على أنّها طبيعية، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كلّ هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي"، وفق فرانس برس.

نتائج الاستفتاءات

وأعلنت مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، عن أن 87.05٪ من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وقبل ذلك، أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية للاستفتاءات ضمت أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر فوز الـ"نعم" وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، وفق ما أفادت وكالات روسية، الثلاثاء.

وأفادت الوكالات الروسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

ولاحقًا، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، أنه قد يبحث دمج هذه المناطق إلى روسيا في الرابع من أكتوبر المقبل.

وخاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالًا عنيفًا في مناطق مختلفة من أوكرانيا، مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها مع نهايتها، اليوم الثلاثاء.

وواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي في مواجهة الجيش الروسي.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخاطب الكرملين يوم الجمعة المقبل، مؤكدًة أن هناك توقعات بأن يعلن أمام الكرملين عن انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا الاستفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة التفاوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

مقررة لجنة الصحة بـ«الحوار الوطني»: رفع الأجور ينهى ظاهرة هجرة شباب الأطباء

«التعليم» تعلن أولى خطوات عودة نظام التحسين للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

أميرة عبد الكريم

موسم صيد الانبعاثات

صفوت البياضي

مصرنا الحبيبة.. وخصوصية أقدم الحضارات

جلال حمام

الحوار مازال ممكنًا بين روسيا وأوكرانيا

جلال حمام

الانتخابات تُنهى سنوات الخصام

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن عدم اعترافها بنتائج الاستفتاءات الروسية فى أوكرانيا

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تفجر الأوضاع بالقدس المحتلة

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟