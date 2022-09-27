الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2400 روسى.. قلق أممى تجاه الاعتقالات الروسية للمحتجين على التعبئة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تقارير حول اعتقال نحو 2400 روسي في أقل من أسبوع خلال الاحتجاجات ضد التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في تصريحاتها للصحفيين في جنيف: "نشعر بقلق عميق بسبب عدد الأشخاص الكبير الذي ورد أنهم اعتقلوا".

ووجهت السلطات الروسية حملة لقمع المحتجين على غزو أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير، ولكن ازداد عدد المعتقلين بعد إعلان التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر.

وتحدثت شمداساني عن "تقارير موثوقة (تفيد بأنه) تم اعتقال حوالي 2377 متظاهرا في أماكن مختلفة من البلاد". وأضافت أن "عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين غير محدد".

وأكدت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة التحركات المعارِضة، أنّ أكثر من 2300 شخص اعتقلوا خلال احتجاجات على التعبئة العسكرية، منذ إعلان بوتين.

كما أُبلغ عن فرار عدد كبير من الروس إلى البلدان المجاورة.

وتحدثت شامداساني خصوصًا عن الاحتجاجات التي نُظمت في داغستان، وتخللتها اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في هذه المنطقة الروسية من القوقاز التي دفعت ثمنًا باهظًا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا. وقالت "تم اعتقال عشرات الأشخاص".

وأكدت "أو في دي-إنفو" أن 101 شخص على الأقل اعتقلوا الأحد الماضي، في محج قلعة، عاصمة داغستان، في جنوب غرب روسيا.

الامم المتحدة روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي التعبئة الجزئية جنيف غزو أوكرانيا

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