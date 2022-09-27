تقارير: النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت تأييدًا أوكرانيًا للإنضمام إلى روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاءات التي جرت في أربع مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، أظهرت تأييد أغلبية‭‭‭ ‬‬‬ساحقة للانضمام إلى روسيا، وذلك بعدما شهدت المناطق استفتاءات وصفتها كييف والغرب بأنها صورية.

واستمرت عمليات التصويت التي تم ترتيبها على عجل لخمسة أيام في أربع مناطق وهي “دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون” والتي تشكل نحو 15 % من الأراضي الأوكرانية.

وقام المسؤولون المعينون من جانب روسيا بنقل صناديق الاقتراع من بيت لبيت، فيما وصفته أوكرانيا والغرب بأنه إجراء غير قانوني وقسري لخلق ذريعة قانونية لضم المناطق الأربعة لروسيا.

ويمكن للرئيس فلاديمير بوتين بعد ذلك تصوير أي محاولة أوكرانية لاستعادة السيطرة على المناطق على أنها هجوم على روسيا نفسها.

وقال الرئيس الروسي، الأسبوع الماضي، إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" روسيا.

وحذرت أوكرانيا مرارًا من أن ضم روسيا لأراض إضافية من شأنه أن يقضي على أي فرصة لمحادثات السلام، بعد سبعة أشهر من شن موسكو غزوها للبلاد.

وقالت الوكالة الروسية إن النتائج الأولية أظهرت دعم أغلبية تتراوح بين 96.97 % في منطقة خيرسون، بناء على فرز 14%من الأصوات، إلى 98.19 % في زابوريجيا، بناء على فرز 18 % من الأصوات.

وفي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، فجاءت النتائج دون الـ98 %، بعد فرز 14 %و 13%على التوالي من الأصوات.

وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) إنه إذا جاءت النتائج مواتية، فيمكن للبرلمان النظر في ضم المناطق الأربع في الرابع من أكتوبر.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق، رفضها للإجراءات الروسية بضم أربع مناطق تسيطر عليها روسيا.