الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة شخص من ذوى الهمم بالقاهرة

جريدة الدستور
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قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطلين - مقيمان بمحافظة القاهرة)، حال استقلالهما إحدى السيارات مجهزة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبدالله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أقرا بأنهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم عثرا على مفتاح السيارة وتمكنا من فتحها حال توقفها بذات المنطقة والاستيلاء عليها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وكما أقر بعدم اكتشافه الواقعة.

نيابة البساتين تحريات المباحث سرقة

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