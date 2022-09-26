الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية ونظام أعمال السنة الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ads

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023 فى المدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة، حيث أنه سوف يبدأ فى 1أكتوبر المقبل، حسبما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقد نفى الوزير ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد ليكون يوم 10 أكتوبر كما أدعت بعض الصفحات على منصات السوشيال ميديا.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وقد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تنبيهات خاصة بالعام الدراسي الجديد والخطة المقرر اتباعها مع موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، وقد أعلن الوزير عن عدة قرارات عن العام الدراسي الجديد خاصة بعد عقد اجتماع معه بالأمس، وأيضًا عقد اجتماع مع مديرى المديريات على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية.

بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي سوف ينطلق فى 1 أكتوبر المقبل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد  وافق السيد رئيس الجهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة  Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بداية العام الدراسي الجديد 2023  أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2022-2023 وموعد انطلاق العام الجديد والامتحانات

مع عودة المدارس.. كيف نعيد تنظيم وقت الطلاب؟

«الباز» يناشد المدارس الخاصة بتقسيط المصروفات

طريقة أعمال السنة للعام الدراسي الجديد 2023 

أما عن طريقة أعمال السنة للعام الدراسي الجديد 2023 فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن  أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

وقبل بداية العام الدراسى الجديد أعلن الوزير عن  إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية موعد بدء الدراسة 2023 أعمال السنة للعام الدراسي العام الدراسى الجديد بداية العام الدراسي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

الرئيس السيسى يتابع مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2022 والمعاشات وقيمة آخر زيادة

الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع بلغاريا على شتى الأصعدة

البنك الدولى: الإسكان الاجتماعى الأخضر فى مصر يرفع مستوى معيشة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟