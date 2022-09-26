موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية ونظام أعمال السنة الجديد

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023 فى المدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة، حيث أنه سوف يبدأ فى 1أكتوبر المقبل، حسبما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقد نفى الوزير ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد ليكون يوم 10 أكتوبر كما أدعت بعض الصفحات على منصات السوشيال ميديا.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وقد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تنبيهات خاصة بالعام الدراسي الجديد والخطة المقرر اتباعها مع موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، وقد أعلن الوزير عن عدة قرارات عن العام الدراسي الجديد خاصة بعد عقد اجتماع معه بالأمس، وأيضًا عقد اجتماع مع مديرى المديريات على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية.

بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023

قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي سوف ينطلق فى 1 أكتوبر المقبل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد وافق السيد رئيس الجهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بداية العام الدراسي الجديد 2023 أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

طريقة أعمال السنة للعام الدراسي الجديد 2023

أما عن طريقة أعمال السنة للعام الدراسي الجديد 2023 فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

وقبل بداية العام الدراسى الجديد أعلن الوزير عن إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.