في عيد ميلاده.. 7 معلومات عن الممثل ويل سميث

يبلغ ويل سميث، الممثل الأمريكي ومغني الراب والمنتج، 54 عامًا اليوم، حيث يصادف اليوم الاحتفال بعيد ميلاده.

اشتهر ويل سميث تجاريًا ونقديًا، وهو أحد أشهر الممثلين في العالم، حيث بدأ حياته المهنية كنسخة خيالية عن نفسه في المسرحية الهزلية The Fresh Prince of Bel-Air، اشتهر سميث بأدواره في أفلام مثل Bad Boys و Men in Blackو Independence Dayو Ali "أنا أسطورة" و"علاء الدين".

في عيد ميلاده، إليك بعض الحقائق الشيقة عنه في هذه السطور