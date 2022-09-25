في عيد ميلاده.. 7 معلومات عن الممثل ويل سميث
يبلغ ويل سميث، الممثل الأمريكي ومغني الراب والمنتج، 54 عامًا اليوم، حيث يصادف اليوم الاحتفال بعيد ميلاده.
اشتهر ويل سميث تجاريًا ونقديًا، وهو أحد أشهر الممثلين في العالم، حيث بدأ حياته المهنية كنسخة خيالية عن نفسه في المسرحية الهزلية The Fresh Prince of Bel-Air، اشتهر سميث بأدواره في أفلام مثل Bad Boys و Men in Blackو Independence Dayو Ali "أنا أسطورة" و"علاء الدين".
في عيد ميلاده، إليك بعض الحقائق الشيقة عنه في هذه السطور
- ولد ويل سميث في فيلادلفيا، بنسلفانيا، وسمي ويلارد كارول سميث جونيور، على اسم والده، تضم عائلته والدته كارولين برايت وإخوته باميلا وهاري وإلين.
- عُرف سميث باسم "الأمير" في المدرسة الثانوية، ثم تبناه لاحقًا باسم "الأمير الجديد" باعتباره لقب الراب. وجد سميث شهرة خلال مسيرته المهنية المبكرة في موسيقى الراب، حتى أنه حصل على أربع جوائز جرامي عن موسيقاه ولديه العديد من أفضل 100 أغنية منفردة في قائمة Billboard Hotالأمريكية.
- كان أول استراحة كبيرة في التمثيل لـ Will Smith في المسرحية الهزلية The Fresh Prince of Bel-Air. كان أول فيلم كبير له هو "باد بويز" تلاه "عيد الاستقلال".
- سميث هو أحد نجوم هوليوود الأكثر قابلية للتمويل، حيث حققت أفلامه 9.3 مليار دولار على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2021.
- على الرغم من امتلاكه العديد من الأفلام الرائجة في شباك التذاكر، فقد غاب سميث عن كونه الممثل الرئيسي في أكبر ثلاثية الأفلام - The Matrix.
- سميث هو واحد من مجموعة مختارة من الفنانين الذين تم ترشيحهم لجميع جوائز الترفيه الأربع الكبرى في الولايات المتحدة - جوائز إيمي وجرامي وأوسكار وتوني.
- ويل سميث هو الممثل الأعلى أجرًا في هوليوود. حصل على 100 مليون دولار (حوالي 809 كرور روبية) عن دوره في فيلم "Men in Black 3".