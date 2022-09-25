مخاطر عالية لتقديم اللقاح الثاني لجدري القرود مع استمرار انتشار الحالات

تقدم العيادات الصحية لقاحًا ثانيًا لجدري القرود للأشخاص المعرضين لخطر كبير، حيث سيستمر تقديم اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للخطر، بينما ستقدم بعض العيادات جرعة ثانية للأشخاص المؤهلين.

وفقا لموقع "ذا صن" يجب تقديم لقاح ثانٍ لجدري القرود للأشخاص ذوي الخطورة العالية لإبطاء انتشار المرض.

تُظهر أحدث بيانات الفاشية استمرار انتشار حالات جدري القرود في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على الرغم من تباطؤ المعدل.

تم بالفعل طرح اللقاحات في جميع أنحاء البلاد للفئات الأكثر عرضة للخطر - لكن الموردين حذروا مؤخرًا من أن المخزونات آخذة في الانخفاض.

استمرت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع على مستوى العالم، حيث تم التقاط 3585 إصابة في المملكة المتحدة، تلقى أكثر من 45000 شخص اللقاح حتى الآن.

وهناك أيضًا مخاوف من أن يسبب جدري القرود تورم في المخ وشلل.

سيتم تقديم الجرعات الثانية من حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى لزيادة الحماية.

أعراض جدري القرود الأخرى التي يجب البحث عنها

إذا أصبت بجدرى القرود، فعادة ما يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين 5 و21 يومًا.

قد تشمل العلامات:

الحمى، الصداع، آلام في العضلات، آلام الظهر، قشعريرة، الإرهاق، تعرق ليلي، أعراض تشبه الزكام، مثل احتقان الأنف وسيلانها، تورم الغدد الليمفاوية، تورم الفخذ، طفح جلد.

يتم توثيق مضاعفات المرض على النحو التالي: مزاج منخفض، ألم شديد، التهاب الملتحمة.

قال مسعفون في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) سابقًا إن الجرعات ستُجرَّب بجرعات أصغر، مما يزيد من الإمدادات الحالية ويحمي المزيد من الناس، إنها طريقة تُعرف باسم "الجرعات الكسرية" وتستخدم بشكل شائع في حالات تفشي الأمراض الأخرى، سيتم اختبار بدء التشغيل في عيادة واحدة في مانشستر واثنتين في لندن.