السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أغراها بمصاصة».. حيثيات سجن عامل هتك عرض طفلة

هتك عرض
هتك عرض
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أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع مبلغ مالي 4 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت في اتهامه بهتك عرض طفلة في الزاوية الحمراء.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة استقر في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في ذئب بشرى افتقد الأخلاق والمبادئ وساقته شهوته الدنيئة إلى عدم الرحمة ببراءة الطفلة، فزين له الشيطان واستجاب له بأن تجرد من القيم الأسرية، واستدرج ابنة عمه الطفلة التي لم تبلغ من العمر 5 سنوات بأن دعاها أثناء لعبها مع أقرانها من أطفال العائلة، وطلب منها اصطحابها لشراء لها الحلوى (مصاصة) فرافقته وهي فرحة مطمئنة، فإذا به يتوجه بها إلى مسكنه، وفى غفلة من أفراد العائلة هتك عرضها ووضع يده على عيناها.

واستندت المحكمة إلى شهادة والدة المجني عليها التي شهدت بأنها أثناء تواجدها بمسكن أهل زوجها حضرت إليها شقيقة زوجها، وطلبت منها أن تأذن لابنتها الصغرى باللهو مع أقرانها من أطفال العائلة، وبعد فترة من الوقت طلبت من شقيقتها الكبرى الاطمئنان عليها وأبلغتها بما فعله المتهم فأخبرت والدتها التي علمت بخبر هتك عرضها وحررت محضرا ضده.

وقالت المجني عليها إنها أثناء لهوها مع أقاربها فوجئت بالمتهم ينادي عليها وطلب منها مرافقته لإعطائها مصاصة واصطحابها إلى شقته وهتك عرضها. 

جنايات القاهرة محكمة هتك طفلة في الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء

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