الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: روسيا رحلت مليون أوكرانى قسرًا

ميشيل تيلور
ميشيل تيلور
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قالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن روسيا رحلت قسرا بين 900 ألف و1.6 مليون أوكراني، نقلا عن مصادر لم تسمها، وحثت لجنة تحقيقات مفوضة من الأمم المتحدة على تحري الأمر.

وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل تيلور لمجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا‭ ‬"نحث المفوضين على مواصلة فحص الأدلة المتزايدة على عمليات التصفية والترحيل القسري والإخفاء القسري التي تنفذها روسيا" في إشارة إلى لجنة التحقيق المعنية بأوكرانيا.

وأضافت أن مصادر عديدة تشير إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحلت قسرا بين 900 ألف و1.6 مليون مواطن أوكراني.

السفيرة الأمريكية حقوق الانسان روسيا الامم المتحدة ميشيل تيلور جنيف الترحيل القسري والإخفاء القسري

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