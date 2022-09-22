الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خدعة عبر الإنترنت.. المتحدث باسم «الكرملين» يدفع عن نجله تهمة التهرب من التعبئة

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
ads

دافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن نجله نيكولاي المتّهم برفض تلبية نداء التعبئة للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد نشر محادثة هاتفية انتشرت على نطاق واسع عبر الانترنت.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، يتّصل خلاله مدوّن بنجل المتحدث الروسي، مدّعيًا أنه مجنّد في الجيش مكلّف بالاتصال بعناصر الاحتياط الذين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزء منهم.

والمدوّن يُدعى دميتري نيزوفستيف، وهو مذيع في منصة عبر “يوتيوب" أنشأها أنصار المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

يقول نيزوفستيف في الفيديو لنجل المتحدث الروسي، "أُرسل اليكَ طلب استدعاء اليوم".

ويضيف المدوّن بنبرة جديّة مُضيفًا المصداقية على الخدعة: "في الأعلى هناك رقم يجب أن تتصل به ويجب أن تحضر غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا إلى مركز استدعاء".

في البداية، يبدو نيكولاس بيسكوف البالغ 32 عامًا، مرتبكًا قبل أن يؤكد "بالطبع لن آتي غدًا عند العاشرة صباحًا"، ملمحًا إلى أنه لن ينضمّ إلى صفوف الجيش.

ويقول "إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، يجب أن تفهموا أنه ليس صحيحًا أن أكون هناك"، مضيفًا "سأحلّ المسألة على مستوى آخر".
ويتابع "ليس لديّ أية مشكلة في أن أدافع عن الوطن. لكن يجب أن أفهم أولًا ما هو ممكن بالنسبة إليّ".

وردًا على سؤال بشأن هذا الفيديو، أكد دميتري بيسكوف، أنه على علم بالأمر لكنه أشار إلى أن النصّ الكامل (للمحادثة) لم يُنشر.

وأعلن بوتين الأربعاء "تعبئة جزئية" تشمل 300 ألف مواطن من الاحتياط لديهم "خبرة عسكرية" ويخشى عدد كبير من الروس إعلان تعبئة أكبر.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعبئة للقتال في أوكرانيا أوكرانيا المتحدث الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

لا يعرف سوى اللون الأحمر.. من هو جاد فلوريس الذى يهدد مستقبل سافيو الأهلى؟

خبراء عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: مردودها الاقتصادى كبير

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟