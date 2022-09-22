الخميس 22 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بعد وفاة«أميني».. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية

جانيت يلين
جانيت يلين
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أعلنت واشنطن اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين" على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين، في بيان لها، أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الاخلاق الايرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الايرانيين المسؤولين عن هذا القمع" و"تثبت الالتزام الواضح لادارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء في ايران والعالم".

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن شرطة الأخلاق مسؤولة عن موت مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي أوقفت واعتُقلت لارتدائها لباسا غير محتشم".

و"أميني" متحدّرة من محافظة كردستان الواقعة في شمال غرب إيران، وقد أوقفتها "شرطة الأخلاق" المكلّفة بالسهر على التقيّد الصارم باللباس الشرعي في 13 سبتمبر في طهران لارتدائها لباسا غير محتشم.

وتفرض الأنظمة الإيرانية على النساء تغطية شعرهن وتمنعهن من ارتداء معاطف قصيرة أو ضيقة أو سراويل جينز ممزقة.

وتوفيت أميني في المستشفى في 16 سبتمبر، ويقول نشطاء إنها قضت من جراء تعرّضها لضربة على الرأس، ما نفاه مسؤولون إيرانيون وأعلنوا فتح تحقيق.

وندّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بـ"عنف لفظي وجسدي ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين"، وبالإضافة إلى "شرطة الأخلاق" أعلن المكتب فرض عقوبات على "سبعة من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الإيرانية (ممن) يشرفون على هيئات عادة ما تلجأ للعنف".

واشنطن شرطة الاخلاق الايرانية وزارة الخزانة الأمريكية السلطات الإيرانية طهران

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