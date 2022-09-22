جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية دقيقة بالتعاون مع «الجمعية المصرية لجراحة الأطفال»

قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إنه خلال استضافة مستشفيات جامعة طنطا لــ3 خبراء دوليين متخصصين في مجال جراحات مجرى الهواء خلال المؤتمر القومي الثاني لجراحات مجرى الهواء في الأطفال الذي تنظمه كلية الطب بالمستشفى التعليمي العالمي بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، أجرى فريق الخبراء 15 عملية جراحية دقيقة تم نقلها بالبث الحى، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي بالجامعة، وتبادل الخبرات والتطورات الطبية العالمية، وعرض أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة فى جراحات مجرى الهواء، لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يعد إضافة حقيقية لجامعة طنطا وكلية الطب والمستشفيات الجامعية، باعتباره أحد أوجه التعاون العلمي الذي تحرص الجامعة على تحقيقه لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات والاطلاع على كل ما هو جديد ومتفرد.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لقاعة البث المباشر للجراحات برفقة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكدًا أن المؤتمر يدعم رؤية ورسالة جامعة طنطا في التميز العلمي والتطبيقي والابتكارية والتنافسية.

جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية

وأوضح الدكتور محمود سليم، أنه تم التواصل مع العديد من المؤسسات المحلية لتحقيق الاستفادة للحالات المرضية من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجامعة بتقديم خدمات مجتمعية على المستوى القومي يتم تنفيذها في جميع الأنشطة التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة الغربية.

جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية

وأشار الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب، إلى حرص الكلية على استضافة كبار الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم، موضحاً أن فريق الخبراء ضم الدكتور فيليب مونييه رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في جامعة لويزيان بسويسرا، والدكتور راسيل جننجز رئيس قسم جراحات مجرى الهواء في جامعة هارفارد بأمريكا، والدكتور جاسون سميثزر رئيس قسم جراحات مجرى الهواء في جون هوبكنز بأمريكا.

جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية

ومن جانبه، أفاد الدكتور شريف شحاته رئيس المؤتمر، أن الفريق الطبي قام باجراء جراحات دقيقة ومعقدة تجرى لأول مرة فى مصر، امتددت لساعات كجراحات عيوب الحنجرة والقصبة الهوائية، وعمليات زرع المرئ والبلعوم بعد عمليات مراجعة بعد بلع البوتاس، و ناسور القصبة الهوائية مع المريء المرتجع وتحريك الأورطي، وعمليات تثبيت القصبة الهوائية.

جامعة طنطا: إجراء 15 عملية جراحية