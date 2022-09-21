الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

18 نوفمبر.. محاكمة أحمد رجب بتهمة سب وقذف والدة الإعلامية شيماء جمال

والدة الإعلامية شيماء
والدة الإعلامية شيماء جمال
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حددت جهات التحقيق، جلسة 18 نوفمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة الإعلامى أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، فى اتهامهما في واقعة سب وقذف وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعويض مدني مؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه بناء على طلب والدة الإعلامية شيماء جمال.

وكان قد تقدم محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة ضد الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما في واقعة قذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعويض مدني مؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه بناء على طلب الطالبة وتحت مسئوليتها.

وجاء فى الجنحة المباشرة، أن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بـ"مهمة خاصة مع أحمد رجب" واصفًا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفانها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوتًا وصورة على قناته.

18 نوفمبر أولى جلسات محاكمة الاعلامى أحمد رجب قذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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