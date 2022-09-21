الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

18 مصابا فى انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 18 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 18، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمستشفى الجامعي، وإسعاف 3 مصابين بمكان الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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