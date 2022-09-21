18 مصابا فى انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

أصيب 18 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 18، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمستشفى الجامعي، وإسعاف 3 مصابين بمكان الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.