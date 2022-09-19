رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الإسكندرية 2022

يبحث الكثير من الطلاب المغتربين عن رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، والتي قامت بمد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين الراغبين في التقديم للمدن الجامعية، خاصة بعد تأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للمدن الجامعية، وزاد البحث خلال هذه الفترة عن رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية، حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض «الدستور» في السطور التالية رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الإسكندرية.

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الاسكندرية 2022

بعد مد فترة التقدم للمدن الجامعية جامعة الإسكندرية وافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" حتى29 سبتمبر الجاري، ويمكن للطلاب الدخول عبر رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية للتقديم والاستعلام عن التقديم، من خلال هذا الرابط http://www.hostel.cu.edu.eg/studentLogin

ثم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، وبعدها قم باختيار (قدامى/مستجدين) وملء بياناتك ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، مع ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب مابعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الاسكندرية 2022

ويتيح رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الإسكندرية للطلاب تسجيل بياناته، وفق المواعيد المحددة والمعلنة سنوياً سواء بلوحات الإعلانات أو على الموقع نفسه، والتي تم مدها حتى 29 سبتمبر الجاري.

https://housing.alexu.edu.eg/index.php/2016-03-18-13-51-49/2016-03-20-07-09-20

ومن ذات الموقع يقوم الطالب/الطالبة بتحميل طلب (استمارة) الالتحاق بالمدن الجامعية، وطباعته واستيفاء بياناته سواء من الكلية والضامن وولي الأمر، وبعد التسجيل يقوم الطالب بطباعة إشعار التقديم للتأكد أولاً من تسجيل الموقع لبياناته، وثانياً لاصطحابه معه أثناء تقديم الطلب الورقي.

يتقدم الطالب/الطالبة بطلب الالتحاق بعد استيفائه مصحوبة بإشعار الموقع وصور لبطاقات الطالب/الطالبة وولي أمره، في المواعيد المحددة لقبول الأوراق لأماكن الإقامة للعام الماضي أو وفق ما يتم تحديده من أماكن داخل المدن تخصص لقبول الأوراق.

يتم مراجعة الطلب الورقي على الطلب الإلكتروني، وتأكيد صحة البيانات من خلال القائمين على التنسيق الإليكتروني بالمدن الجامعية.

يتم إعلان النتيجة على لوحات الإعلانات وموقع الزهراء وصفحة الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية ـ جامعة الإسكندرية قبل التسكين بوقت كافِ.

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