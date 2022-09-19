الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2339 قطعة آيس كريم منتهي الصلاحية بالقاهرة

آيس كريم منتهي الصلاحية
آيس كريم منتهي الصلاحية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وقامت الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة إستهدفت منطقة شرق القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لضبط السلع مجهولة المصدر ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين.. والتى أسفرت عن ضبط عدد (15) قضية بإجمالى مضبوطات (1٫998) طن و(2339) قطعة.. أبرزها ضبط (2050 قطعة "حلويات – آيس كريم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل للحلويات) بمحافظة القاهرة.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية قسم شرطة التجمع محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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