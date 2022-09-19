ضبط 2339 قطعة آيس كريم منتهي الصلاحية بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وقامت الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة إستهدفت منطقة شرق القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لضبط السلع مجهولة المصدر ذات الضرر بالغ الأثر على صحة المواطنين.. والتى أسفرت عن ضبط عدد (15) قضية بإجمالى مضبوطات (1٫998) طن و(2339) قطعة.. أبرزها ضبط (2050 قطعة "حلويات – آيس كريم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل للحلويات) بمحافظة القاهرة.