بايدن: بريطانيا محظوظة بجلوس الملكة إليزابيث على العرش لـ70 عامًا

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث عشية جنازتها الرسمية، وقال إن بريطانيا حظيت ومعها العالم بجلوس الملكة الكريمة والمتفانية في الخدمة على العرش لمدة 70 عامًا.

وانضم "بايدن" لعشرات الشخصيات البارزة وأفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين الذين وصلوا إلى لندن لحضور الجنازة غدًا الإثنين، وقال إن وفاة الملكة عن عمر ناهز 96 عامًا ترك فراغًا كبيرًا على الساحة العالمية.

وقال "بايدن" بعد التوقيع في كتاب التعزية: "إلى كل شعب إنجلترا، إلى كل الناس في المملكة المتحدة، قلوبنا معكم"، وأضاف: "كنتم محظوظين بوجودها لمدة 70 عامًا، مثلما كنا جميعًا".

وذكر أنه قدم التعازي لوريثها الملك تشارلز، وأبلغه بأن الملكة "ستكون معه في كل خطوة على الطريق، في كل دقيقة، في كل لحظة وهذا مبعث اطمئنان".

وتدفق مئات الآلاف من البريطانيين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، واصطفوا في طابور امتد لساعات طويلة.

وتبع بايدن زعماء العالم في الظهور في الشرفة المطلة على النعش في قاعة وستمنستر التاريخية الشاسعة.

وانضم الرئيس الأمريكي لاحقًا إلى الملك تشارلز وغيره من زعماء العالم في حفل استقبال مساء اليوم الأحد قبل الجنازة الرسمية الكبرى.