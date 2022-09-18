قصف روسي مُكثف.. أوكرانيون في مرمى الهجمات الصاروخية في «خاركيف»

تواصل القوات الروسية هجماتها المكثفة بانتظام على مناطق من أوكرانيا، وذكرت مصادر أوكرانية، اليوم الأحد، أن قوات موسكو تستمر في قصف منطقة خاركيف حتى بعد انسحابها منها، قبل أكثر من أسبوع.

وقال الحاكم الإقليمي الأوكراني، أوليه سينجوبوف، على تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن روسيا تستهدف بلدتي إيزيوم وتشوهويف بقصف مكثف، ما يتسبب في تدمير مبان سكنية وتجارية ومنشآت إنتاجية ومحطات وقود.

وأسفر القصف في تشوهويف عن مقتل طفلة 11 عامًا، بينما قتلت سيدتين في قصف دبابة بالمنطقة.

وقال "سينجوبوف": إنه تم اكتشاف حوالي 60 جثة في مقابر جماعية، عثر عليها في غابة بالقرب من إيزيوم، ومعظم الجثث لمدنيين من الرجال والنساء.

وقال إن من بين الموتى عددًا هائلًا من الجنود الأوكرانيين، ومعظمهم توفي بشكل عنيف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك مؤشرات أيضًا على تعرض البعض للتعذيب وتستمر جهود فحص المتوفين.

وتعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة من المحققين إلى الموقع للمساهمة في تحديد سبب الوفاة على وجه الدقة.

روسيا تجند متطوعين جدد للحرب في أوكرانيا

وقالت وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن الحكومة الروسية تقوم بتجنيد متطوعين جدد للحرب في أوكرانيا.

وتابعت الوكالة أن الحكومة الروسية تقوم بدفع 3 آلاف دولار شهريًا لكل متطوع للحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن الجيش الروسي يستخدم شاحنات تجنيد متنقلة للبحث عن جنود متطوعين متعاقدين للمشاركة في حرب أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن الجيش الروسي وضع شاحنة خاصة لتجنيد المتطوعين في حديقة مركزية في مدينة روستوف بجنوب روسيا.