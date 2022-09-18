«ثقافة السويس» تُحيي ذكرى الراحل عاطف سالم (صور)

نظمت رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالتعاون مع قصر ثقافة السويس، ليلة في حب رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي الراحل عاطف سالم.

واستحضر فرع ثقافة السويس ورابطة الزجالين وكتاب الأغاني روح الإنسان والفنان الراحل عاطف سالم لأحياء ذكراه العطرة ، وذلك بحضور كوكبة متميزة من أبناء السويس وتلاميذ الراحل وبحضور عبد المنعم حلاوة مدير فرع ثقافة السويس.

وتحدث مدير فرع ثقافة السويس عبد المنعم حلاوة، عن التاريخ المشرف للراحل عاطف سالم معبرًا عن تقديره لهذا الفنان الذي استطاع ترك الأثر الطيب في نفوس المواطنين.

وتطرق “حلاوة” الى صفحات الراحل المضيئة مؤكدًا أنه ترك رصيد كبير من الانجازات الابداعية المشرفة، ووعد بدراسة اطلاق اسم الراحل عاطف سالم، علي القاعة التي كان يمارس فيها إبداعاته الفنية والشاهده علي مسيرته الأبداعية وتاريخة العظيم.

وتحدث الأديب كريم أنور، عن موضوع المحاضرة بعنوان “عاطف سالم الأنسان والفنان”، مُعبرًا عن حبه وعشقة للفنان الراحل، وسرد لقطات من المواقف الأنسانية التي عاصرها معه، وذكر منها بعض المحططات المهمة التي لم ينساها في حياة الراحل من خلال تواضعه مع تلاميذه وحبه الشديد لهم ، وموهبته الرائعة ، وتفانيه في زرع الثقة بينهم ، وتعمده ترك مساحات كبيره لهم ليظهروا مواهبهم وأبدعاتهم الفنية.

كما ذكر كريم انور أن الراحل شارك في رسم أغلفة الدواوين الشعرية وكتب المجموعات القصصية. والروايات لأدباء السويس، ومشاركته بأعماله الفنية في معظم الصحف التي كانت تصدر علي ارض مدينة السويس.

وذكر “أنور” أن الراحل شارك بأعماله في بعض المسرحيات، كما أنه شارك في عمل كاركاتير فوازيز رمضان للقناة الرابعة لمدة أربع سنوات متتالية، كما شارك في معارض عالميًة في تركيا وأسبانيا واليابان.

FB_IMG_1663515421590

FB_IMG_1663515418949

FB_IMG_1663515413735

FB_IMG_1663515417104

FB_IMG_1663515411765

FB_IMG_1663515403346

FB_IMG_1663515400809

FB_IMG_1663515398095

FB_IMG_1663515395389

FB_IMG_1663515392902

FB_IMG_1663515387319

FB_IMG_1663515385242

FB_IMG_1663515383513

FB_IMG_1663515381846

FB_IMG_1663515380164

FB_IMG_1663515378410