الأحد 18 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 7 تجار مخدرات فى القليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 2831 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ المواد المخدرة

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وائل لطفي

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