الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة اللبنانية تحرر عراقيين بعد خطفهما فى البقاع

الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
ads

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانية (الشرطة) تحرير شخصين عراقيين بعد خطفهما في البقاع (شرقي العاصمة بيروت)، مع إلقاء القبض على 4 سوريين؛ بسبب ضلوعهم في عملية الخطف.

وأكدت المديرية - في بيان - أن شعبة المعلومات توافرت لديها معلومات عن عملية خطف شخصين من الجنسية العراقية في البقاع، حيث كثفت قطاعاتها المختصة إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما وكشف المتورطين.

وأضافت أن نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد مكان وجود المخطوفَين داخل إحدى الشقق السكنية في بلدة مكسة بمحافظة البقاع، موضحة أن الشعبة قامت بمراقبة المكان ووضعت خطة محكمة للمداهمة وتحريرهما، وإلقاء القبض على المتورطين.

وأشارت إلى أن  دورية الشعبة نفذت مداهمة خاطفة للشقة المذكورة، وتمكّنت من تحريرهما وألقت القبض على 4 سوريين، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب عملية الخطف، بالاشتراك مع آخرين.

وأوضحت المديرية أن المتهمين تم عرضهم على الجهات المختصة، مؤكدة أن العمل مستمر لإلقاء القبض على باقي المتورطين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم 18-9-2022 فى مصر

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

المنتخب يعلن عن قائمة وديتى النيجر وليبيريا بعد مباراة الزمالك

تونس ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلى

من السنة النبوية.. أفضل أدعية المولد النبوى الشريف 2022

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 18-9-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

د. منى حلمى

وطن يعطينى مرتبًا شهريًا على تمردى

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الطيران الإسرائيلى يحلق على الحدود اللبنانية السورية

رئيس الأركان الإسرائيلى يزور بولندا وفرنسا

مصادر: إسرائيل قصفت مقرًا للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا