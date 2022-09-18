الشرطة اللبنانية تحرر عراقيين بعد خطفهما فى البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانية (الشرطة) تحرير شخصين عراقيين بعد خطفهما في البقاع (شرقي العاصمة بيروت)، مع إلقاء القبض على 4 سوريين؛ بسبب ضلوعهم في عملية الخطف.

وأكدت المديرية - في بيان - أن شعبة المعلومات توافرت لديها معلومات عن عملية خطف شخصين من الجنسية العراقية في البقاع، حيث كثفت قطاعاتها المختصة إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما وكشف المتورطين.

وأضافت أن نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد مكان وجود المخطوفَين داخل إحدى الشقق السكنية في بلدة مكسة بمحافظة البقاع، موضحة أن الشعبة قامت بمراقبة المكان ووضعت خطة محكمة للمداهمة وتحريرهما، وإلقاء القبض على المتورطين.

وأشارت إلى أن دورية الشعبة نفذت مداهمة خاطفة للشقة المذكورة، وتمكّنت من تحريرهما وألقت القبض على 4 سوريين، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب عملية الخطف، بالاشتراك مع آخرين.

وأوضحت المديرية أن المتهمين تم عرضهم على الجهات المختصة، مؤكدة أن العمل مستمر لإلقاء القبض على باقي المتورطين.