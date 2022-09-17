انتشال جثة طفل غرق أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بالشرقية

لقى طفل عمره 13 عاما، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بدائرة المركز، بمحافظة الشرقية وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بغرق طفل أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس دائرة قسم ثانى الزقازيق.

تواجد فريق من الإنقاذ النهري بموقع البلاغ وتم انتشال جثمان الطفل والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.